Лимит на переводы с "карты на карту". Что нужно знать об ограничениях НБУ с 1 октября

С 1 октября в Украине действуют ограничения на переводы денег между банковскими картами. НБУ установил лимит 150 тыс. грн в месяц для операций по счетам физлиц.

Подробнее о карточных лимитах, при каких условиях они будут действовать и для чего вводятся, – в материале РБК-Украина ниже.

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Как изменились правила денежных переводов 1 октября

Введение лимитов на переводы между карточными счетами украинцев обсуждалось на протяжении нескольких месяцев. В НБУ рассматривали разные варианты с ограничением количества операций и их сумм.

Летом анонсировались лимиты в 100 тыс. грн и не более 30 операций по одному счету в месяц, однако в итоге были утверждены более "мягкие" условия.

Согласно постановлению №102 Нацбанка Украины:

с 1 октября устанавливается лимит для физических лиц на исходящие переводы денег с "карты на карту" ;

; ограничение действует на переводы по всем счетам клиента, открытым в одном банке;

сумма перевода ограничивается 150 тыс. грн. в месяц ;

; ограничение будет действовать 6 месяцев – до апреля 2025.

Речь идет об операциях между карточными счетами простых граждан (физических лиц). Это так называемые P2P-платежи (с англ. person to person), когда деньги с банковской карты одного человека перечисляют на карту другого лица через банковские приложения или другие специальные сервисы, позволяющие быстро получать средства.

По новым правилам НБУ, максимальная сумма денег, которую можно перевести таким образом не может превышать 150 тыс. грн (итоговая сумма исходящих переводов по всем счетам клиента в одном банке за месяц).

Для кого лимит не действует

Ограничения на переводы с "карты на карту" не коснутся:

банковских операций по реквизитам IBAN ;

; также лимиты не действуют для юридических лиц ;

; перевода средств между своими карточными счетами, открытыми в одном банке;

если ежемесячная подтвержденная сумма дохода превышает 150 тыс. грн.

В НБУ уверяют, что большинство украинцев не почувствуют нововведений, ведь 98% переводов, которые осуществляют клиенты банков, не превышают установленные ограничения.

Также лимиты не затронут деятельность волонтеров.

Что будет со сборами волонтеров

В процессе утверждения лимитов на карточные переводы в Нацбанке отдельно проводились обсуждения с волонтерским сообществом.

В итоге в постановлении НБУ было отдельно прописано, что ограничения не будут действовать:

при пополнении счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных как волонтеры;

при переводе средств со счетов физических лиц, занимающихся волонтерской деятельностью и идентифицированных как волонтеры.

Идентификацию лица как волонтера проводит банковское учреждение/предоставитель платежных услуг по следующим критериям:

физическое лицо официально зарегистрировано как волонтер;

проведение волонтерских сборов является типичной деятельностью по счетам физического лица;

физическое лицо подало письмо от государственного органа/военной части/благотворительного фонда по сотрудничеству в рамках организации сбора средств;

физическое лицо предоставило информацию о планируемых суммах и сроках сбора средств с указанием цели такого сбора и последующего использования собранных средств;

информация из открытых источников, социальных сетей и Интернета подтверждает осуществление физическим лицом волонтерской деятельности и цель волонтерских сборов.

Для прохождения идентификации необходимо соответствовать не менее 2 из 5 указанных критериев.

Зачем Нацбанк ввел ограничения

Лимиты на переводы между карточками помогут бороться с противоправной деятельностью. Банковскую платежную инфраструктуру использует теневая экономика. В частности, это игорный бизнес или схемы "дропов", объясняют в НБУ.

"Драпами" называют людей, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов третьим лицам. Затем их используют в качестве "транзитных" счетов для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Масштабы проблемы использования "дропов" оценить сложно из-за того, что они имитируют обычное поведение физлица, "но в целом по системе речь идет о десятках тысяч "спящих" и уже активных счетов". В Нацбанке проанализировали, что через карты "дропов" может проходить около 200 млрд грн в год.

При том, что в крупнейших украинских банках в 2024 году уже были разорваны деловые отношения с более чем 80 тыс. клиентами из-за участия в схемах "дропов", сумма и количество операций переводов с карты на карту продолжает расти во всех группах банков независимо от объемов карточного бизнеса.

"Теневой бизнес ищет для себя новые пути проведения денежных платежей, и это требует быстрого реагирования, поэтому НБУ вводит лимит как временное, антикризисное решение", - сообщает пресс-служба Нацбанка.

Следующие полгода действия ограничений намерены использовать для наработки комплексных решений этой проблемы с изменениями в законодательстве, с участием государственных и правоохранительных органов

В частности, планируется:

принять законопроект № 11043, предусматривающий увеличение сумм штрафов к нарушителям платежного законодательства и обеспечивающий условия для оперативного обмена данными с киберполицией;

ввести правовые нормы, позволяющие привлечь к ответственности "организаторов и сознательных участников противоправных схем";

ввести реестр, в котором будут собирать информацию о клиентах, "карты которых были использованы в противоправных схемах";

принять изменения в законодательство, которые расширят регуляторные полномочия НБУ так, чтобы он мог оперативно ограничивать деятельность игроков рынка, которые "не обеспечивают эффективную борьбу с существующими и новыми схемами";

усилить требования к автоматизированным системам банков, а также наработку "индикаторов, правил и модели выявления нетипичного поведения клиентов".

Реализация этих решений позволит Национальному банку Украины отказаться от введенных лимитов.

При подготовке использовались: сообщения пресс-службы НБУ, постановление НБУ №102 от 27 августа 2024.