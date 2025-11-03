RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинцам обещают солнечное начало недели: синоптики дали прогноз на 3 ноября

Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз на 3 ноября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В понедельник, 3 ноября, погода в Украине будет в основном сухой и умеренно теплой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, в большинстве областей будет наблюдаться переменная облачность, без осадков. Лишь в западных регионах ожидается ухудшение погодных условий - днем пройдут умеренные дожди, а в Карпатах возможны значительные осадки.

В Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях ночью и утром местами будет образовываться туман, который может снижать видимость на дорогах. Водителям советуют быть внимательными во время движения.

Ветер преимущественно юго-восточного направления, умеренный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 3 до 8 градусов тепла, днем ожидается повышение до 11-16 градусов.

Киев

На Киевщине и в столице также будет переменная облачность и без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 метров в секунду. В Киеве ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 8-13 градусов.

 

В целом синоптики прогнозируют, что в начале ноября в Украине сохранится осенняя погода без резких похолоданий. Теплые воздушные массы с юго-востока будут способствовать комфортной температуре, а небольшие осадки ожидаются преимущественно на западе страны.

Подробно о том, какой будет погода в течение недели - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в Украине