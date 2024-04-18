Украинцам напомнили, какие приборы больше всех потребляют электроэнергию

В связи с пролемами в энергосистеме, украинцам напомнили, какие из приборов, которые используются почти каждый день, больше всего потребляют электроэнергии.

Об этом заявил руководитель компании YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Вот смотрите цифры. Теперь умножаете на количество квартир и понимаете влияние каждого из нас…", - рассказал он. Судя по инфографике, куда вошли около 12 бытовых приборов, которые используют украинцы, больше всего электроэнергии тратит электрическая плита, на втором месте - утюг, на третьем - фен. В ТОП-5 вошли также электрочайник, на пятом месте с одним показателем потребления оказались обогреватель, бойлер и пылесос. Наименьшее потребление зафиксировали у кондиционера и стиральной машины. Какие приборы больше всех потребляют электроэнергию (facebook.com/sergey.j.kovalenko)