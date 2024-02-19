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Украинцам напомнили о штрафах за ложные вызовы полицейских и не только

Украина, Понедельник 19 февраля 2024 05:41
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Украинцам напомнили о штрафах за ложные вызовы полицейских и не только Архивное фото: Украинцам напомнили о штрафах за ложные вызовы полицейских и не только (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

За ложный вызов экстренных служб действующим законодательством предусмотрены штрафы до 3400 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУНП в Запорожской области.

"Номер экстренного вызова - важнейшие цифры, которые должен знать каждый человек, ведь часто от них зависят чьи-то жизни", - говорится в заявлении.

Как ложные вызовы вредят экстренным службам

Полиция сообщила, что круглосуточно на линию 102 обращаются граждане, которые ждут реагирования и помощи сотрудников полиции или других спецслужб. Полицейские реагируют и тщательно проверяют каждую полученную информацию.

Однако бывают случаи, когда граждане осуществляют ложные вызовы и рассказывают о вымышленных событиях.

Украинцам напомнили о штрафах за ложные вызовы полицейских и не только

Фото: Инфографика (zp.npu.gov.ua)

"Такие шутники могут звонить по несколько раз в день. Выезжая на такие сообщения правоохранители, медики и спасатели задействуют значительное количество личного состава, из-за чего зря тратят усилия и бесценное время, тогда, как одновременно в реальной помощи нуждается кто-то другой", - добавила полиция.

Какое наказание предусмотрено

Санкция статьи 183 кодекса Украины об административном правонарушении предусматривает наказание в виде штрафа от 850 до 3400 гривен.

"Уважаемые граждане, будьте сознательными и ответственными. Помните: в то время, когда вы набираете номер телефона экстренной службы и осуществляете заведомо ложный вызов, кто-то может действительно нуждаться в помощи", - добавила полиция.

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