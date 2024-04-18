В энергосистеме Украины дефицит, привлекается экстренная помощь от других стран

Сегодня, 18 апреля, дефицит электроэнергии в энергосистеме будет наблюдаться почти на протяжении всех суток. Украина привлекла экстренную помощь от операторов системы передачи союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго".

С 18:00 до 22:00 для бизнеса и промышленности будут применены графики ограничения мощности. В то же время, мероприятия не коснутся объектов критической инфраструктуры и предприятий оборонного комплекса.

В том числе ограничения продолжают действовать для бытовых потребителей в Харьковской области.

"Просим всех потребителей бережно потреблять электроэнергию. А промышленность – максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания", – добавляет "Укрэнерго".

На тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы. В то же время, работе солнечных электростанций препятствует плотная облачность во всех регионах.

"По состоянию на утро также привлекается экстренная помощь от операторов системы передачи этих стран (Румынии, Польши и Словакии"), - добавляет Министерство энергетики Украины.

Ситуация со светом в Украине

В течение последних месяцев враг усилил удары по территории Украины, применяя дроны-камикадзе и ракеты. Главной целью для террористов стала энергетическая инфраструктура нашей страны, в результате чего происходили перебои с электроснабжением в ряде регионов. В частности 11 апреля, террористы ударом уничтожили Трипольскую ТЭС, которая расположена в Киевской области и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

Как рассказывал недавно глава Министерства энергетики Украины Герман Галущенко, нынешние обстрелы нанесли больше последствий, чем атаки зимой 2022-2023 годов.

помощь от других стран