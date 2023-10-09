Украинцам напомнили, какие документы нужны для назначения жилищной субсидии

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать соответствующее заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины .

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;

копия договора о реструктуризации задолженности - при наличии задолженности и заключения договора.

В случае необходимости украинцы могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности справки, выписка о проживании без прописки или справка внутренне перемещенного лица.

Человек, который обращается за назначением субсидии, должен предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Иностранцы и лица без гражданства должны предоставить паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства или соответствующее удостоверение.

Как подать документы?

лично через избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;

по почте, по адресу органа Фонда;

online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дія".

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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