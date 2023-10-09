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Украинцам напомнили, какие документы нужны для назначения жилищной субсидии

Понедельник 09 октября 2023 01:10
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Украинцам напомнили, какие документы нужны для назначения жилищной субсидии Иллюстративное фото: украинцам напомнили, какие документы нужны для назначения жилищной субсидии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Для назначения жилищной субсидии необходимо подать соответствующее заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

В зависимости от обстоятельств могут предоставляться другие документы (при наличии):

  • договор найма (аренды) жилья - в случае проживания заявителя в арендуемом жилье;
  • копия договора о реструктуризации задолженности - при наличии задолженности и заключения договора.

В случае необходимости украинцы могут предоставлять другие документы, имеющие значение для рассмотрения вопроса по существу, например: документ, подтверждающий факт непроживания лица по зарегистрированному/задекларированному месту жительства, в частности справки, выписка о проживании без прописки или справка внутренне перемещенного лица.

Человек, который обращается за назначением субсидии, должен предъявить свой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины. Иностранцы и лица без гражданства должны предоставить паспортный документ иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства или соответствующее удостоверение.

Как подать документы?

  • лично через избранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • по почте, по адресу органа Фонда;
  • online - через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение Пенсионный фонд или через портал "Дія".

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, у которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же, с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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