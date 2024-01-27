Украинцам напомнили главные правила безопасности в дороге

Находясь в дороге, украинцам нужно быть внимательными и осторожными. Есть несколько правил, которым стоит следовать, чтобы не оказаться в опасной ситуации.

Главные правила безопасности в путешествиях:

сначала следует поинтересоваться безопасностью дорог и места назначения;

ехать только по безопасным маршрутам;

избегать безлюдных дорог, даже если они короче;

путешествуйте днем и только при хорошей видимости;

если на пути что-то подозрительное - повернуть назад, или найти более безопасный маршрут;

будьте внимательны в пути.

Почему важно избегать безлюдных дорог

После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, российские оккупанты оккупировали часть приграничных областей Украины и убегая с этих территорий во время наступления ВСУ, минивали территорию. Поэтому жителей призывали держаться в стороне от обочин и дорог, которые не пользовались ранее сильным "спросом". Несмотря на предупреждения, и сейчас происходят ЧП со взрывами автомобилей на проселочных дорогах.

Например, в октябре 2022 года в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Тогда погибли 4 человека. А в июне прошлого года в Черниговской области подорвался полицейский автомобиль - один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.