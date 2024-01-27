Украинцам напомнили главные правила безопасности в дороге
Находясь в дороге, украинцам нужно быть внимательными и осторожными. Есть несколько правил, которым стоит следовать, чтобы не оказаться в опасной ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на рекомендации Минреинтеграции.
Главные правила безопасности в путешествиях:
- сначала следует поинтересоваться безопасностью дорог и места назначения;
- ехать только по безопасным маршрутам;
- избегать безлюдных дорог, даже если они короче;
- путешествуйте днем и только при хорошей видимости;
- если на пути что-то подозрительное - повернуть назад, или найти более безопасный маршрут;
- будьте внимательны в пути.
Почему важно избегать безлюдных дорог
После российского вторжения в Украину в феврале 2022 года, российские оккупанты оккупировали часть приграничных областей Украины и убегая с этих территорий во время наступления ВСУ, минивали территорию. Поэтому жителей призывали держаться в стороне от обочин и дорог, которые не пользовались ранее сильным "спросом". Несмотря на предупреждения, и сейчас происходят ЧП со взрывами автомобилей на проселочных дорогах.
Например, в октябре 2022 года в Черниговской области автомобиль с людьми попал на мину. Тогда погибли 4 человека. А в июне прошлого года в Черниговской области подорвался полицейский автомобиль - один сотрудник полиции погиб, еще один был ранен.
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