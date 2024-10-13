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Кто в Украине может оформить жилищную субсидию: список и важный момент

Украина, Воскресенье 13 октября 2024 11:28
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Кто в Украине может оформить жилищную субсидию: список и важный момент Фото: украинцам объяснили, кто в Украине может оформить жилищную субсидию (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Субсидии в Украине могут оформить несколько категорий граждан. Причем важно учитывать количество людей, фактически проживающих в жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.

"Субсидия предоставляется, если домохозяйство должно платить за коммунальные услуги больше, чем определенный им обязательный платеж", - говорится в сообщении.

Этот платеж, как объясняют специалисты, рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.

"Также имеют значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. Ведь за электроэнергию или другую коммунальную услугу, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет", - отметили в министерстве.

Кто может оформить жилищную субсидию

  • один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;
  • человек, арендующий жилье на основании договора аренды;
  • внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание по адресу домохозяйства (например, справка ВПЛ);
  • по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека;
  • индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется. В этом случае к заявлению следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Важно

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении, а также жен или мужей независимо от их места регистрации (кроме ВПЛ, выехавших за границу с учетом ситуации в стране).

"Однако при подаче заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме. Если на день обращения по назначению субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться" , - объясняют специалисты.

То есть, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.

Субсидии в Украине для ВПЛ

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ), как и другие украинцы, могут рассчитывать на субсидии во время отопительного сезона. При этом для получения субсидии на коммунальные услуги не обязательно иметь договор аренды жилья.

В то же время выплаты по субсидии могут приостановить из-за наличия долгов за жилищно-коммунальные услуги.

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