Кто в Украине может оформить жилищную субсидию: список и важный момент

Субсидии в Украине могут оформить несколько категорий граждан. Причем важно учитывать количество людей, фактически проживающих в жилье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины .

"Субсидия предоставляется, если домохозяйство должно платить за коммунальные услуги больше, чем определенный им обязательный платеж", - говорится в сообщении.

Этот платеж, как объясняют специалисты, рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства и зависит от среднемесячного совокупного дохода на одного человека.

"Также имеют значение имущественное состояние домохозяйства и нормы потребления. Ведь за электроэнергию или другую коммунальную услугу, потребленную сверх установленного норматива, семья будет платить за свой счет", - отметили в министерстве.

Кто может оформить жилищную субсидию

один из лиц, зарегистрированных в жилом помещении;

человек, арендующий жилье на основании договора аренды;

внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении, даже без заключения договора аренды. В таком случае к заявлению прилагаются документы, подтверждающие проживание по адресу домохозяйства (например, справка ВПЛ);

по заявлению опекуна или попечителя, несовершеннолетний ребенок, оставшийся без родительской опеки или недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена ​​опека;

индивидуальный застройщик, если здание не принято в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги уже начисляется. В этом случае к заявлению следует добавить документы, подтверждающие проживание по фактическому адресу домохозяйства.

Важно

При назначении субсидии учитываются доходы всех лиц, зарегистрированных и/или задекларированных в жилом помещении, а также жен или мужей независимо от их места регистрации (кроме ВПЛ, выехавших за границу с учетом ситуации в стране).

"Однако при подаче заявления не забудьте отметить, кто фактически проживает в квартире/доме. Если на день обращения по назначению субсидии, кто-то из семьи находится за границей более 60 дней, он должен быть исключен из состава домохозяйства и тогда его доходы не будут учитываться" , - объясняют специалисты.

То есть, если в жилом помещении прописаны три человека, но жена с ребенком выехали за границу и находятся там более 60 дней, жилищная субсидия назначается в расчете на одного члена домохозяйства, то есть на мужа.