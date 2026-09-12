Украинцам могут выплатить пенсию за полгода вперед: юрист назвала главное условие

Какое условие дает право на аванс за полгода

Юрист обратила внимание, что аванс возможен только тогда, когда человек официально снимается с регистрации в Украине и оформляет выезд на постоянное место жительства за границу.

"По заявлению пенсионера ему могут сразу выплатить пенсию за шесть месяцев вперед, считая с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства в Украине", - рассказала Хомич.

Фонд в таком случае закрывает текущие выплаты единовременным авансом и в дальнейшем не продолжает ежемесячные переводы автоматически.

Чем это отличается от проживания за границей

Есть и другая ситуация, которую часто путают с официальным выездом - когда человек просто живет за пределами Украины, формально не снимаясь с учета. Тогда ни о каком авансе речь не идет, и пенсию продолжают начислять на общих условиях.

"Даже после такого выезда по учету право на дальнейшую выплату за человеком юридически сохраняется, а не угасает навсегда", - подчеркнула адвокат.

Можно ли потерять пенсию навсегда после аванса

Ранее вторая часть статьи 51 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" требовала, чтобы в дальнейшем уже во время проживания за границей пенсия выплачивалась только при наличии международного договора с соответствующей страной.

"Эти нормы Конституционный Суд признал неконституционным решением от 7 октября 2009 г. № 25-рп/2009, и они утратили силу со дня принятия решения", - отметила Хомич.

На практике же фонд нередко трактует снятие с учета и единовременную выплату как окончательное закрытие пенсионного дела, хотя юридически это неверно.

Что говорит судебная практика

"Право на пенсию за такими людьми сохраняется независимо от места жительства, а возобновить выплату можно без всяких ограничений во времени, потому что не платить в свое время перестало государство, а не пенсионер по собственной вине", - пояснила Хомич.

Верховный Суд регулярно подтверждает это по делам людей, выехавших за границу еще в девяностых годах или даже раньше, а возобновленную пенсию индексируют так же, как и оставшимся в Украине.

Что делать, если фонд отказывается признавать право

официально снять с учета в Украине - тогда можно получить аванс за шесть месяцев сразу;

при необходимости подтвердить лицо через "Дію", видеосвязь или консульство;

если ПФУ отказывает в дальнейших выплатах - обращаться в суд, практика там на стороне людей.

"Практика по таким делам стабильно на стороне людей", - подытожила Хомич.

Напомним, РБК-Украина писала, что часть украинок получит прибавку к пенсии в размере до 1038 гривен ежемесячно.