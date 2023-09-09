Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить

Штрафы возвращаются

На этой неделе глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетьманцев напомнил о возвращении штрафов, отмененных в начале полномасштабного вторжения России. Они коснутся тех предпринимателей, которые работают без регистраторов расчетных операций (РРО).

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов", - отметил он.

Он также подчеркнул, что плановые проверки бизнеса на наличие кассовых аппаратов уже возобновлены. Причем в полном объеме.

Кто попал под проверки

По словам Гетьманцева, проверки касаются определенных групп. В частности, тех, кто реализует:

спиртные напитки

табачные изделия

топливо

электроэнергию

Кроме того, под плановые проверки попадают банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес.

"На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", - предупредил народный депутат.

Сколько придется платить

Если налоговые органы установят, что вышеперечисленные категории не проводят расчетные операции через кассовые аппараты, к ним применят финансовые санкции. И их размер напрямую зависит о суммы, которая прошла "мимо кассы".

За первое нарушение грозит штраф в размере 100% стоимости проданных товаров (работ и услуг)

За каждое следующее - 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг)

Есть исключение

Штрафы за работу без кассовых аппаратов не будут применяться к бизнесу на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.

Почему возвращают штрафы

В июне Верховная рада приняла законопроект № 8401, которым внесены изменения в Налоговый кодекс. Через несколько недель его подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, с 1 августа 2023 года отменены налоговые льготы, а также возобновились проверки предпринимателей.

В частности, была отменена льготная 2%-я ставка. Физическим лицам-предпринимателям разрешили самостоятельно перейти на желаемую систему налогообложения. А новых ФОПов, которые зарегистрировались в 2022 году, автоматически перевели на единый налог со ставкой 5%.

Кроме того, I и II группы обязали снова уплачивать единый налог, а запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства тоже отменили.

Отметим, возвращение довоенных налогов, штрафов и проверок является одним из структурных маяков, предусмотренным соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) о программе финансирования на 15,6 млрд долларов.

Кому необходим кассовый аппарат, а кому нет

Использование кассовых аппаратов обязательно для ФОПов на II, III и IV группах упрощенной системы налогообложения и на общей системе налогообложения. Независимо от вида деятельности и объема доходов.

ФОПам на I группе не ообязательно использовать регистраторы расчетных операций.

Важное уточнение. Условием соблюдения законодательства является регистрация кассового аппарата в контролирующем органе.

Государственная налоговая служба предлагает использовать бесплатные программные РРО, устанавливаемые на смартфоны и планшеты на операционных системах iOS и Android. Их обновление и применение не требует затрат и специальных навыков.

