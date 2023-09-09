ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить

Киев, Суббота 09 сентября 2023 06:00
UA EN RU
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить Фото: с 1 октября возвращаются большие штрафы для бизнеса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко

Штрафы за торговлю без кассовых аппаратов возвращаются с 1 октября 2023 года. Украинцев предупреждают, что они будут большими.

РБК-Украина рассказывает, кому грозят штрафы и сколько придется платить.

Штрафы возвращаются

На этой неделе глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетьманцев напомнил о возвращении штрафов, отмененных в начале полномасштабного вторжения России. Они коснутся тех предпринимателей, которые работают без регистраторов расчетных операций (РРО).

"Я хочу обратиться к предприятиям торговли относительно установки кассовых аппаратов. С 1 октября будут введены большие штрафы за неустановку этих аппаратов", - отметил он.

Он также подчеркнул, что плановые проверки бизнеса на наличие кассовых аппаратов уже возобновлены. Причем в полном объеме.

Кто попал под проверки

По словам Гетьманцева, проверки касаются определенных групп. В частности, тех, кто реализует:

  • спиртные напитки
  • табачные изделия
  • топливо
  • электроэнергию

Кроме того, под плановые проверки попадают банковские и финансовые учреждения, а также игорный бизнес.

"На днях будет принят план налоговых проверок. И до конца года проверят все предприятия", - предупредил народный депутат.

Сколько придется платить

Если налоговые органы установят, что вышеперечисленные категории не проводят расчетные операции через кассовые аппараты, к ним применят финансовые санкции. И их размер напрямую зависит о суммы, которая прошла "мимо кассы".

  • За первое нарушение грозит штраф в размере 100% стоимости проданных товаров (работ и услуг)
  • За каждое следующее - 150% стоимости проданных с нарушениями товаров (работ, услуг)

Есть исключение

Штрафы за работу без кассовых аппаратов не будут применяться к бизнесу на прифронтовых территориях. Но это не касается торговли подакцизными товарами.

Почему возвращают штрафы

В июне Верховная рада приняла законопроект № 8401, которым внесены изменения в Налоговый кодекс. Через несколько недель его подписал президент Владимир Зеленский.

Согласно документу, с 1 августа 2023 года отменены налоговые льготы, а также возобновились проверки предпринимателей.

В частности, была отменена льготная 2%-я ставка. Физическим лицам-предпринимателям разрешили самостоятельно перейти на желаемую систему налогообложения. А новых ФОПов, которые зарегистрировались в 2022 году, автоматически перевели на единый налог со ставкой 5%.

Кроме того, I и II группы обязали снова уплачивать единый налог, а запрет на штрафы за нарушение налогового законодательства тоже отменили.

Отметим, возвращение довоенных налогов, штрафов и проверок является одним из структурных маяков, предусмотренным соглашением с Международным валютным фондом (МВФ) о программе финансирования на 15,6 млрд долларов.

Кому необходим кассовый аппарат, а кому нет

Использование кассовых аппаратов обязательно для ФОПов на II, III и IV группах упрощенной системы налогообложения и на общей системе налогообложения. Независимо от вида деятельности и объема доходов.

ФОПам на I группе не ообязательно использовать регистраторы расчетных операций.

Важное уточнение. Условием соблюдения законодательства является регистрация кассового аппарата в контролирующем органе.

Государственная налоговая служба предлагает использовать бесплатные программные РРО, устанавливаемые на смартфоны и планшеты на операционных системах iOS и Android. Их обновление и применение не требует затрат и специальных навыков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РРО ФОП штрафи бизнес Кассовые аппараты
NEWS
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит