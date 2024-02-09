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Украинцам хотят выдавать "сертификат защитника": Арахамия объяснил, зачем он нужен

Фото: Давид Арахамия, нардеп (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Верховной раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Это необходимо для "смарт-мобилизации".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа", члена комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давида Арахамии в эфире телемарафона.

Арахамия рассказал, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь, чтобы совершать запланированную мобилизацию. 

Нардеп уточнил, что для этого необходимо собрать всех в одну систему. И Рада уже приняла закон, который разрешает сделать в системе "Оберег" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника"

"Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат либо через интернет, либо в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую "смарт-мобилизацию", - рассказал Арахамия. 

Он добавил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовится. 

По словам Арахамии, на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и принуждение, которое предложило Минобороны, тоже не подходит. 

"Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое с одной стороны будет стимулировать, а с другой - наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не надо никаких электронных повесток", - заявил нардеп. 

Что предшествовало

Напомним, в конце декабря 2023 года в Украине запустили электронный Реестр военнообязанных "Оберег".

Доступ к нему предоставили Минобороны, Генеральному штабу, территориальным центрам комплектования (ТЦК), другим структурам, а сами военнообязанные могут лишь проверить свои данные, для чего нужно обратиться в ТЦК.

Более детально о реестре можете узнать в материале РБК-Украина

 

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Давид АрахамияПризыв в армиюВойна России против УкраиныМобилизация в Украине