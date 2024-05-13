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Украинцам готовят существенное повышение тарифов на свет: сколько придется платить уже летом

Тариф на электроэнергию хотят повысить в 1,5 раза (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Повышение тарифов на электроэнергию для населения в Украине может быть несколько выше, чем ожидалось. Если в конце апреля новым тарифом называли 3,5 грн/кВт-час (максимальный уровень - ред.), то сейчас рассматривается максимальный уровень - около 4 грн/кВт-час.

Об этом РБК-Украины сообщило несколько источников в правительстве и на энергетическом рынке.

Вероятность повышения тарифа подтвердили и в Министерстве энергетики. “Очевидно, что незначительное повышение тарифов все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято – продолжаются дискуссии и расчеты. Но скорее всего это произойдет в ближайшее время”, - сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона. 

Сейчас в Украине действует тариф для населения 2,64 грн/кВт-час. Новый тариф может быть больше на 50% - 3,96 грн/кВт-час. “Решение еще нет, но обсуждается потолок на уровне 3,96 грн/кВт-час”, - сказал собеседник издания. 

Народный депутат Алексей Кучеренко также сообщил о том, что по его данным новый тариф обсуждается в пределах 3,5-4 грн/кВт-час. 

Тариф на электроэнергию для населения утверждает Кабинет министров с подачи Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Рост тарифа продолжится 

Повышение тарифа может произойти с 1 июня или с 1 июля. Пока, по информации источников издания, окончательная дата не определена. Но, вероятно, это будет лишь очередной - второй этап роста цены электроэнергии для населения. 

Первый этап повышения тарифа ввели с 1 июня 2023 года. Тогда дифференцированный тариф заменили единым. До июня первые 250 кВт-ч в месяц стояли 1,44 гривны/кВт-ч, при большем потреблении тариф составлял 1,68 грн/кВт-час. С 1 июня тариф стал единым - 2,64 грн/кВт-час.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что следующий этап повышения будет до рыночного уровня - до 5,5 грн/кВт-час. По последним данным издания, сейчас рыночным тарифом считается 8 грн/кВт-ч.

Почему повышают тариф

Необходимость повышения тарифа в правительстве объясняют нехваткой средств на восстановление энергетики после новой волны атак на энергосистему с 22 марта 2024 года.

“Мы должны осознавать, что начиная с 22 марта россияне массированно атакуют и очень прицельно наши объекты и на сегодняшний день уже потеряно больше 8 ГВт и это огромный объем генерирующих мощностей, значительно повреждены и объекты системы передачи”, - сказал Гринчук.

Повышение тарифа летом прошлого года также объясняли необходимостью дополнительных средств на восстановление энергосистемы после разрушений осенью и зимой в 2022-2023 годах.


Лишь за 2 недели обстрелов энергообъектов с 22 марта 2024 года Украине был нанесен ущерб больше, чем после обстрелов в прошлом отопительном сезоне.

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