Кабмин готовит повышение тарифа на свет до 4 грн/кВт-ч, - нардеп
Кабинет министров готовится к повышению тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы комитета Верховной рады по энергетике Алексея Кучеренко.
"Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз, что это произойдет с первого июня. Я знаю, что обсуждается цена в диапазоне 3,5-4 грн. То есть примерно в полтора раза", - сказал он.
Кучеренко добавил, что еще будут проводиться дискуссии с Правительством для того, чтобы оно показало расчеты нового тарифа на электроэнергию.
"Но как-то жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", - подчеркнул нардеп.
Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.
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