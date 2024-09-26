Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября

В Украине готовят повышение цен на электроэнергию с 1 ноября 2024 года. Но речь идет о бизнесе, а не о бытовых потребителях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления регулятора в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Как следует из сообщения на сайте, проект вынесут на рассмотрение 1 октября. И если его утвердят, то решение о новых ценах вступит в силу ровно через месяц - с 1 ноября.
В документе говорится, что основанием для пересмотра предельных цен ("прайс-кепов") является наличие существенного колебания цен на электроэнергию на рынке "на сутки наперед", внутреннесуточном рынке и/или на балансирующем рынке. Согласно обращениям "Оператора рынка" и "Укрэнерго", такие существенные колебания фиксируют на всех трех рынках.
В то же время с учетом ситуации из-за войны есть ряд проблем, связанных с работой энергетической отрасли. После ударов по критической инфраструктуре и сокращения генерации возникла необходимость повысить ликвидность на рынке, чтобы генерирующие компании получили средства на ремонты и восстановление.
Для сбалансирования энергосистемы нужно нарастить импорт, что в свою очередь требует приведения цен в соответствие цен на рынках электроэнергии в Украине. Это позволит использовать возможности коммерческого импорта.
Согласно мониторингу, в большинстве расчетных периодов установленный уровень предельных цен обеспечивает импортный партитет. В то же время предельные цены на рынке в Украине в некоторых периодах ниже фактических цен на рынках соседних стран.
В связи с этим подготовлен проект о пересмотре "прайс-кепов". После его принятия участники рынка смогут подать свои замечания и предложения.
На рынке "на сутки наперед" и на внутрисуточном рынке повышаются предельные цены в промежутке с 11:00 до 17:00. Если сейчас 1 МВт-час стоит 5600 грн, то предлагается поднять до 6900 грн, выровняв цену до утреннего пика.
Предложение выглядит следующим образом:
Минимальная предельная цена остается на уровне 10 грн/МВт-час.
На балансирующем рынке максимальные предельные цены не изменятся:
Минимальная предельная цена остается на уровне 0,01 грн/МВт-час.
Кроме того, в Национальной комиссии считают целесообразным помимо пересмотра предельных цен для бизнеса обеспечить введение так называемого "импортного ПСО". Это решение должен принять Кабинет министров.
Отметим, до этого цены на электроэнергию для бизнеса повышались с 1 июня.
Напомним, с 1 июня 2024 года также выросли тарифы на свет для бытовых потребителей - c 2,64 до 4,32 грн за кВт-ч, то есть сразу на 60%. Эта цена будет действовать как минимум до 1 мая 2025 года.
Решение было принято после весенних ударов России по объектам энергетики. С тех пор ситуация в энергосистеме близка к критической, летом и в сентябре приходилось возвращаться к графикам отключения света. В правительстве повышение цен объясняли необходимостью дополнительных средств на ремонты, чтобы подготовиться к отопительному сезону.
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