Украинцев призывают стать кадровым резервом на освобожденных территориях: как подать заявку

Недавно в стране заработала информационно-коммуникационная система "Резерв для государственной службы на деоккупированных территориях". Каждый желающий может заполнить анкету и стать частью кадрового резерва.

Председатель Нацагентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина заявила, что за первую неделю на платформе зарегистрировалось почти 350 человек, и эта цифра постоянно растет. По состоянию на сегодня уже обработано более трех сотен анкет, то есть эти люди уже зачислены в резерв.

Какой регион можно выбрать

Граждане могут самостоятельно выбрать регион. Почти 80% из них выбирают Крым. Однако отмечают и другие области: Запорожскую, Донецкую и Луганскую.

Кроме восстановления органов государственной власти, важным является также предоставление медицинских услуг на освобожденных территориях. Сейчас Минздрав дорабатывает электронный реестр медработников, которые готовы там работать.

Вызовы в сфере образования

Вызовы, которые возникнут после деоккупации, касаются и сферы образования. Прежде всего речь идет о возвращении детей в национальную систему образования, а также о признании соответствующих документов, полученных на освобожденных территориях Украины.

"Очевидно, что Украина никогда не признает дипломы оккупантов", - сказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Она поручила МОН наработать четкий алгоритм признания профессиональной квалификации лиц, которые были вынуждены учиться и получать образование в оккупации.

Подать заявку может каждый желающий, следует перейти по этой ссылке.