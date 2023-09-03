Украинцев призывают сообщать о коррупции: куда обращаться

В САП заявили, что для предотвращения проявлений коррупции и других противоправных действий работают "Горячие линии", которые позволяют оставить сообщение о преступлениях, в частности растрате, злоупотреблениях и взяточничестве.

Кроме того, эти линии налаживают эффективные обратные связи с гражданами, делают максимально прозрачными все процессы деятельности государственных органов и обществ, а также способствуют оперативному противодействию и предотвращению коррупционных действий.

Куда обратиться, если у тебя есть информация о правонарушениях

Если Вам известна информация о совершении коррупционного правонарушения, Вы можете сообщить ее:

в Офис Генерального прокурора по телефону "горячей линии" 044-200-76-24 или путем подачи электронного обращения по ссылке;

в Национальное антикоррупционное бюро Украины - на бесплатную телефонную линию 0-800-213-200 и по адресам: info@nabu.gov.ua, lviv@nabu.gov.ua, odesa@nabu.gov.ua, kharkiv@nabu.gov .ua.

Обращаем внимание, что в случае обнаружения информации о возможном совершении преступлений, связанных с программами или операциями Министерства обороны США, Государственного департамента США (включая Агентство США по глобальным медиа) и Агентство США по международному развитию, можете сообщить ее на горячие линии:

+1-703-604-8799 или +1-800-424-9098;

+1 202-647-3320 или +1 800-409-9926;

+1-202-712-1023 или +1-800-230-6539.

Коррупционные скандалы в Украине

Напомним, после громких коррупционных скандалов в областных военкоматах президент Украины Владимир Зеленский инициировал проверки ТЦК по всей стране. Позже Зеленский утвердил решение СНБО, которым поручили уволить всех начальников областных военкоматов. В некоторых регионах уже приступили к процедуре увольнения начальников ТЦК.

К тому же, недавно в СМИ появилось расследование о том, что Минобороны якобы закупило у турецкой фирмы Vector avia hava araçlari зимние куртки для военных, но по завышенной цене. Цена курток при доставке, по данным расследования, выросла втрое.

Мы также сообщали, что недавно украинский президент Владимир Зеленский предложил приравнять коррупцию к государственной измене.

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