В части регионов мокрый снег и порывы ветра в Карпатах: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 21 декабря, в Украине повысится температура воздуха. В северо-восточных регионах ожидается мокрый снег.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Facebook.
Сегодня в Украине облачно с прояснениями. В основном без осадков, только в северо-восточной части и в Луганской области небольшой мокрый снег, днем с дождем.
На дорогах в западных и северных областях местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в Карпатах местами 5-10° мороза. Днем ожидается 0-5° тепла, в Прикарпатье и на крайнем юге страны 4-9° тепла.
Погода в Киевской области
В области также без осадков, но облачно с прояснениями. На дорогах местами гололедица.
Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 0-5° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 1-3° тепла. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Напомним, синоптики дали актуальный прогноз погоды в Украине на Новый год.
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