Украинцев призвали выключать кондиционеры и бойлеры в пиковые часы нагрузки энергосистемы

Украинцев в очередной раз призвали ограничить использование бойлеров и кондиционеров во время пиковой нагрузки для обеспечения стабильности энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна.

"Для обеспечения стабильности энергосистемы важно восстановить максимально возможное количество поврежденных энергообъектов", - отметил Слободян.

Он отметил, что энергетики имеют четкие планы по восстановлению поврежденной генерации.

"Понятно, что к осенне-зимнему периоду все отремонтировать не удастся. Напомню, что в результате массированных ракетно-дроновых атак повреждено около 9 ГВт мощностей. Часть из объектов рассчитываем восстановить до зимы", - отметил глава Госэнергонадзора.

В частности, Слободян подчеркнул, что для стабильности энергосистемы большое значение имеет экономное и рациональное использование электроэнергии потребителями.

"Потребители могут оказывать непосредственное влияние на этот фактор. Например, по возможности, выключать бойлер, где есть такая возможность, пользоваться услугами централизованного снабжения горячей водой", - сказал он.

Он подчеркнул, что одновременно можно уменьшить использование кондиционеров, особенно в часы пиковой нагрузки. По его словам, это будет способствовать разгрузке энергосистемы и может повлиять на интенсивность применения графиков почасовых отключений.