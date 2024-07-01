Украинцев призвали выключать кондиционеры и бойлеры в пиковые часы нагрузки энергосистемы
Украинцев в очередной раз призвали ограничить использование бойлеров и кондиционеров во время пиковой нагрузки для обеспечения стабильности энергосистемы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госэнергонадзора Руслана Слободяна.
"Для обеспечения стабильности энергосистемы важно восстановить максимально возможное количество поврежденных энергообъектов", - отметил Слободян.
Он отметил, что энергетики имеют четкие планы по восстановлению поврежденной генерации.
"Понятно, что к осенне-зимнему периоду все отремонтировать не удастся. Напомню, что в результате массированных ракетно-дроновых атак повреждено около 9 ГВт мощностей. Часть из объектов рассчитываем восстановить до зимы", - отметил глава Госэнергонадзора.
В частности, Слободян подчеркнул, что для стабильности энергосистемы большое значение имеет экономное и рациональное использование электроэнергии потребителями.
"Потребители могут оказывать непосредственное влияние на этот фактор. Например, по возможности, выключать бойлер, где есть такая возможность, пользоваться услугами централизованного снабжения горячей водой", - сказал он.
Он подчеркнул, что одновременно можно уменьшить использование кондиционеров, особенно в часы пиковой нагрузки. По его словам, это будет способствовать разгрузке энергосистемы и может повлиять на интенсивность применения графиков почасовых отключений.
Напомним, из-за дефицита в энергосистеме, вызванного ударами России по энергетической инфраструктуре Украины, а также на фоне плановых ремонтов на атомных энергоблоках действуют графики отключения света.
Чтобы не допустить аварийных ситуаций, украинцев систематически призывают экономить электроэнергию и не пользоваться кондиционерами и мощными электроприборами.
Детальнее, почему граждан призывают это делать, и как данный фактор влияет на энергосистему, - читайте в материале РБК-Украина.
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