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Украинцев призвали воздержаться от поездок на оккупированные территории: что известно

Четверг 11 июля 2024 05:55
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Украинцев призвали воздержаться от поездок на оккупированные территории: что известно Фото: автобус с людьми (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские захватчики заманивают украинцев вернуться на оккупированные территории Украины, чтобы подтвердить право собственности на недвижимость.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

В ведомстве отметили, что россияне угрожают отобрать у людей жилье, если они не приедут.

"На временно оккупированных территориях оккупационные власти РФ пытаются заманить граждан Украины вернуться на ВОТ. В частности, оккупанты распространяют информацию, что владельцы недвижимости должны вернуться на ВОТ, чтобы подтвердить права на недвижимость. Иначе оккупанты угрожают лишить людей права собственности на их жилье", - говорится в сообщении.

Минреинтеграции рекомендует украинцам воздерживаться от поездок на оккупированные территории и не подвергаться угрозам оккупантов. В ведомстве подчеркнули, что контакты с российскими властями опасны.

Также в министерстве подчеркнули, что любые действия, документы или требования оккупационных властей - незаконны и не имеют никаких правовых последствий.

"Недвижимость украинских граждан на ВОТ охраняется законами Украины и международным правом. Лица, причастные к лишению украинцев их имущества на ВОТ, будут нести уголовную ответственность и возмещать все убытки", - добавили в ведомстве.

Кроме того, Минреинтеграции обратилось к украинцам с просьбой сообщать правоохранительным органам или на горячую линию 1548 информацию о фактах незаконного лишения украинцев жилья, а также о лицах, причастных к таким действиям.

Напомним, что по информации Центра национального сопротивления, российские оккупанты придумали новую схему "отжима" жилья у жителей на временно оккупированных территориях Украины. В частности, потерять жилье могут даже те, кто не выехал из оккупации и оформил право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на временно оккупированных территориях Запорожской области захватчики начали выдавать так называемые лицензии на разграбление украинских недр.

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