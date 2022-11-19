Украинцев призвали еще больше экономить электроэнергию: какие приборы лучше не включать

"Мы благодарны гражданам, которые в среднем сократили свое потребление на 10%. Но для того чтобы разгрузить сеть и было максимально комфортно и быстро восстанавливать сети, мы бы просили и хотели, чтобы они сократили свое потребление на 25%, и дополнительно не пользовались электрическими приборами, которые не нуждаются", - сказал Сафаров.

По словам заместителя Минэнерго, чтобы сэкономить электроэнергию нужно:

выключать свет в комнатах, где не находятся обитатели;

избегать использования микроволновок;

не пользоваться электрочайниками;

температуру бойлера снизить до 50 градусов;

чайники и микроволновки можно заменить кипячением и подогревом на плите;

во время уборки не следует одновременно включать утюг и стиральную машину.

По мнению Сафарова, в будущем ситуация в энергетике может обостриться, так что украинцы должны к этому подготовиться.

"Во-первых, вы должны подготовить теплую одежду, чтобы не замерзнуть. Также термопосуда - это термосы для горячей воды и пищи, чтобы они дольше хранились теплыми. А также продукты долгого хранения, чтобы быстро их приготовить", - добавил представитель Минэнерго.