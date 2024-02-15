Украинцев призвали не игнорировать сегодня тревоги из-за возможной мести РФ. О чем речь

"Сейчас у нас тревога, связанная со взлетом МиГ-31К. Пока есть информация об одном борте, но в конце концов хотел бы объяснить, что сегодня особое внимание должно быть к воздушным тревогам", - сказал он.

Почему тревоги не следует игнорировать, особенно сегодня

По словам Игната, очевидно, что враг, понесший вчера серьезную имиджевую и военную потерю - потопление большого десантного корабля "Цезарь Куников", и зная россиян, как оккупанты хотят показать прежде всего собственному народу, как они отомстили за потерю судна, уже, наверное, транслируют некие картинки сегодняшней атаки по Украине, что вроде бы они это уже сделали.

"Поэтому не исключены дальнейшие враждебные действия или провокации. Следуйте, пожалуйста, предупреждениям и берегите себя и своих родных", - констатировал спикер.

Воздушная тревога в Украине

Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу 15 февраля в 11:17. Воздушные силы предупреждили о взлете российского истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка, расположенного в Нижегородской области России. Самолет является носителем ракет "Кинжал". При этом РФ удерживает в Черном море фрегат "Адмирал Макаров" с остатками "Калибров".

Уничтожение "Цезаря Куникова"

У берегов временно оккупированного Крыма 14 февраля были слышны взрывы и виден дым в море. Очевидцы сообщали, что причинами взрывов стал пожар на одном из российских кораблей.

Позже в Генштабе официально подтвердили, что ГУР и ВСУ уничтожили российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". В ГУР рассказали, что "Цезарь Куников" был уничтожен вблизи Алупки возле берегов Крыма. Корабль атаковали ударными морскими дронами Magura V5. Разведчики показали и видео.