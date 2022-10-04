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Украинцев призвали экономить электричество и сместить его потребление на ночь

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Предстоящий отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины. Поэтому жителям необходимо экономить электроэнергию и сместить ее потребление на ночное время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, без Запорожской АЭС, которая сейчас временно находится под контролем россиян, энергосистема Украины будет работать зимой с максимальной нагрузкой. Но каждый украинец может помочь сохранить энергетическую стойкость государства.

"К примеру, максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги", - отметил премьер.

Также он добавил, что экономия электричества также поможет пройти зимний период "с небольшими потерями".

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что главным риском предстоящего отопительного сезона являются террористические акты России на энергетические объекты.

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Денис ШмыгальЭлектроэнергияОтопительный сезон