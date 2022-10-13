ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцев призвали прислушиваться к воздушной тревоге, особенно 14 октября

Новина українською →
Четверг 13 октября 2022 23:10
Украинцев призвали прислушиваться к воздушной тревоге, особенно 14 октября Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцев призвали соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно 14 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Завтра обязательно отметим, каждый на своем месте, один из важнейших наших дней: Покрова, День защитников и защитниц Украины, праздник всех наших воинов от древности - к настоящему. Завтра будет 233-й день нашей полномасштабной обороны", - заявил президент .

Зеленский призвал украинцев не расслабляться, соблюдать правила безопасности и прислушиваться к сигналу воздушной тревоги, особенно завтра.

14 октября в Украине отмечается День защитников и защитниц Украины. Этот праздник стал государственным с 2015 года. 14 октября также является датой основания Украинской повстанческой армии и Днем украинского казачества.

Ранее украинцам уже объясняли, что россияне любят привязывать провокации к разным датам, особенно праздничным.

Напомним, что двое детей в Харьковской области получили ранения из-за обстрелов оккупантов.

Также российские оккупанты всю ночь терроризировали Никопольский район "Градами" и тяжелой артиллерией. Зафиксировано 75 "прилетов".

Также сегодня оккупанты массированно обстреляли Николаев . Прилет был в пятиэтажном жилом доме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине
NEWS
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
Это не клуб с привилегиями. Зеленский резко прошелся по Красному Кресту из-за пленных
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны