Украинцев уже выселяют. Германия закрывает крупнейший приют для беженцев

Германия решила закрыть крупнейший центр для беженцев - украинцев уже активно из него выселяют. Он расположен в Берлине, на территории бывшего аэропорта "Тегель".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Это место стало временным домом для тысяч украинских беженцев, однако власти планируют превратить его в новый городской район. Они сообщили, что количество новоприбывших украинцев уменьшилось, и для них будут создавать меньшие, децентрализованные места проживания.
В последние недели лета украинцев начали активно переселять в другие приюты Берлина, чтобы до конца этого года полностью освободить центр.
Ранее в "Тегеле" проживало более пяти тысяч беженцев, однако сейчас их количество сократилось до около полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещении аэропорта "Темпельгоф" и общежития в разных районах города.
"Тегель" много критиковали из-за перенаселения и сложных условий проживания для беженцев. Люди проживали во временных помещениях и палатках, некоторые из них годами.
"Децентрализованное размещение означает распределение нагрузки между районами и создание хороших соседских отношений", - заявила сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе.
Подготовительные работы по превращению аэропорта "Тегель" в новый жилой район уже начались. Старт активного строительства запланирован на 2026 год.
Напомним, в немецкой Баварии усиливаются призывы к ужесточению миграционной политики. Причина заключается в росте заявок на получение защиты.
Если раньше их было 100 в неделю, то теперь тысяча. Рост фиксируется после того, как Украина отменила запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.