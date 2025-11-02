RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украинцев уже выселяют. Германия закрывает крупнейший приют для беженцев

Фото: центр для беженцев, в котором проживало до пяти тысяч человек, превратят в новый городской район (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Германия решила закрыть крупнейший центр для беженцев - украинцев уже активно из него выселяют. Он расположен в Берлине, на территории бывшего аэропорта "Тегель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Это место стало временным домом для тысяч украинских беженцев, однако власти планируют превратить его в новый городской район. Они сообщили, что количество новоприбывших украинцев уменьшилось, и для них будут создавать меньшие, децентрализованные места проживания.

В последние недели лета украинцев начали активно переселять в другие приюты Берлина, чтобы до конца этого года полностью освободить центр.

Ранее в "Тегеле" проживало более пяти тысяч беженцев, однако сейчас их количество сократилось до около полутора тысяч человек. В дальнейшем их переселят в другие приюты, в частности в помещении аэропорта "Темпельгоф" и общежития в разных районах города.

"Тегель" много критиковали из-за перенаселения и сложных условий проживания для беженцев. Люди проживали во временных помещениях и палатках, некоторые из них годами.

"Децентрализованное размещение означает распределение нагрузки между районами и создание хороших соседских отношений", - заявила сенатор по вопросам труда и интеграции Канзель Кицильтепе.

Подготовительные работы по превращению аэропорта "Тегель" в новый жилой район уже начались. Старт активного строительства запланирован на 2026 год.

 

Напомним, в немецкой Баварии усиливаются призывы к ужесточению миграционной политики. Причина заключается в росте заявок на получение защиты.

Если раньше их было 100 в неделю, то теперь тысяча. Рост фиксируется после того, как Украина отменила запрет на выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News