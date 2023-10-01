Украинцев внесут в Реестр военнобязанных. Когда запустят и будут ли онлайн-повестки

О запуске реестра в начале сентября говорил новый министр обороны Рустем Умеров. По его словам, смысл - в полной цифровизации процессов, чтобы перевести всю информацию в digital: от электронного билета до документов военно-врачебных комиссий.

Он также добавил, что реестр призывников и военнообязанных сделает невозможными любые коррупционные риски.

Сам по себе реестр не является чем-то новым. Закон о едином электронном реестре был принят еще в 2017 году, формально его запустили в марте 2022 года, но без полной базы по военнообязанным.

Украинские СМИ писали, что по состоянию на сентябрь реестр с названием "Оберіг" почти готов и большинство военнообязанных украинцев в него уже внесли. В том числе после того, как в прошлом году правительство одобрило цифровизацию процессов на основе "Дії".

Также в сентябре группа депутатов подала законопроект №10062 с некоторыми уточнениями по реестру. Есть все шансы, что его примут в ближайшие недели, поэтому дальше особенности реестра будут указаны в том числе с учетом этих инициатив.

Зачем нужен Реестр?

Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов - это электронная информационная система для сбора, сбора, хранения, обработки и использования данных, созданная для обеспечения воинского учета граждан Украины.

Его задачи:

ведение воинского учета

планирование и реализация мер по мобилизации, призыву на срочную службу и принятию на контракт

информационное обеспечение военных пенсионеров и членов семей погибших сведениями о воинском учете

Администраторами реестра определены областные ТЦК и оперативные командования. Наполняют его районные и городские центры комплектования.

Благодаря этому, удастся быстрее идентифицировать украинцев, которые не стоят на воинском учете, ускорить процедуру предоставления статуса участника боевых действий, льгот для родственников погибших и тех, кто получил инвалидность на войне.

Какие данные заносятся в Реестр?

Реестр будет содержать информацию обо всех призывниках, военнообязанных и резервистах в возрасте от 17 до 60 лет.

Соответствующий закон предполагает сбор таких данных:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство

место жительства и пребывания

семейное положение (наличие детей)

образование, профессия, место работы

состояние здоровья

военно-учетная специальность

Также в реестр будут заноситься сведения о родителях, реквизиты внутреннего и заграничного паспорта, ИНН, оцифрованный образ лица, данные о выезде за границу, судимости и так далее.

Законопроект №10062 предлагает дополнить перечень номерами телефона и адресами электронной почты, сведениями о владении иностранными языками, о праве на владение оружием, водительских правах и рядом других данных.

Как собирают данные?

Данные для этого Реестра собираются из других разных государственных реестров.

В частности, как объяснили в Министерстве обороны, на первом этапе идет взаимодействие с базами данными таких органов, как Министерство финансов, МВД, Министерство образования и науки и Государственной судебной администрацией. В настоящее время они определяют механизм обмена информацией.

На следующих этапах будет налажен обмен информацией с реестрами Пенсионного фонда, Минздрава, Министерства социальной политики и других ведомств.

Цель - максимально уйти от бюрократии в вопросах получения справок или разрешений, которые необходимо подавать в территориальные центры комплектования.

Таким образом, ожидается, что до середины осени военкоматы получат доступ к персональным данным украинцев, которые содержатся в различных реестрах вплоть до базы ЦИК и Государственной пограничной службы.

Руководство Минобороны говорит, что после этого у каждого гражданина будет меньше поводов "слоняться по коридорам ТЦК". Приходить в военкоматы нужно будет лишь в тех случаях, которые требуют личного присутствия.

Важная деталь. Согласие военнообязанных на обработку персональных данных для Реестра не требуется. При этом украинцев обяжут подавать исключительно достоверную информацию о себе.

Какие изменения ждут военнообязанных с октября?

Пока сказать сложно, но если закон проголосуют и он вступит в силу, а Реестр окончательно запустят, то в теории можно будет дистанционно обновлять свои данные в ТЦК. Вся информация будет поступать автоматически.

Также появятся предпосылки для запуска электронных военных билетов и электронного журнала учета. Хотя конкретных заявлений от властей на этот счет еще не поступало. Как и об отображении данных военнообязанного в электронном кабинете на портале государственных услуг "Дія".

После запуска Реестра будут онлайн-повестки?

Как заявила замглавы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безуглая, на сегодня нет механизма, как с помощью Реестра рассылать повестки в электронном виде.

"Решения еще нет. Это чувствительный вопрос. Повестка через смс или в "Дії"? Нет, повестку в "Дії" мы точно не будем делать в таком формате", - отметила она.

Отметим, сама по себе идея повесток через мессенджеры или "Дію" непопулярна в украинском обществе. Вице-премьер, министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров неоднократно заверял, что никаких повесток через "Дію" не будет. А также нельзя будет дистанционно встать на воинский учет.

Безуглая также добавила, что Реестр позволит решить и некоторые проблемы с мобилизацией. В частности, чтобы повестки не приходили тем, кто уже служит, и чтобы вся информация о военнообязанных была актуальной. Основная задача - создать такую электронную базу, чтобы все движения от мобилизации до увольнения из армии проходили максимально быстро и удобно.