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Украинцев в СЗЧ предупредили о дедлайне для упрощенного возвращения на службу

16:00 21.08.2026 Пт
2 мин
Возврат состоится без проверок и бюрократии
aimg Сергей Козачук
Фото: возвращение из СЗЧ по упрощенной программе продлится до 20 сентября (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Для возвращения после СЗЧ по упрощенной программе украинским военным осталось 30 дней. Представить рапорт по этому алгоритму можно до 20 сентября включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кто может воспользоваться программой

Упрощенный порядок возвращения на службу действует для военнослужащих, чей факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно.

У бойцов есть возможность выбрать новое подразделение из более чем 70 предложенных вариантов. Перевод происходит без лишних этапов и проверок - бойцы сразу отправляются на новое место службы с полным восстановлением всех денежных выплат и обеспечения.

Опыт уже вернувшихся военных

Тысячи бойцов уже прошли этот путь, вернулись в ряды Вооруженных сил Украины и продолжают выполнять задачи в новых подразделениях.

В частности, о своем опыте и причинах решения вернуться в службу рассказывают военнослужащие следующих формирований:

  • подразделение "Немезис";
  • батальон "Ахиллес";
  • батальон К-2;
  • 82 отдельная десантно-штурмовая бригада;
  • 71 отдельная егерская бригада;
  • 117 отдельная бригада ТрО;
  • 104 отдельная бригада ТРО ВСУ "Горынь".

Правила возвращения из СЗЧ

Напомним, ранее в Минобороны напомнили о дедлайне упрощенного возвращения после СЗЧ. Воспользоваться соответствующим алгоритмом и восстановить службу по упрощенной процедуре можно до 20 сентября.

Кроме того, в Вооруженных силах Украины стартовали первые упрощенные переводы через "Армия+", позволяющие бойцам менять подразделения без согласия командира в пределах двух армейских корпусов.

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