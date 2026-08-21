Украинцев в СЗЧ предупредили о дедлайне для упрощенного возвращения на службу

Кто может воспользоваться программой

Упрощенный порядок возвращения на службу действует для военнослужащих, чей факт СЗЧ зафиксирован до 12 июня 2026 года включительно.

У бойцов есть возможность выбрать новое подразделение из более чем 70 предложенных вариантов. Перевод происходит без лишних этапов и проверок - бойцы сразу отправляются на новое место службы с полным восстановлением всех денежных выплат и обеспечения.

Опыт уже вернувшихся военных

Тысячи бойцов уже прошли этот путь, вернулись в ряды Вооруженных сил Украины и продолжают выполнять задачи в новых подразделениях.

В частности, о своем опыте и причинах решения вернуться в службу рассказывают военнослужащие следующих формирований: