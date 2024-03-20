Украинцы смогут задекларировать оружие, полученное во время войны. Рада сделала первый шаг
Верховная рада в первом чтении поддержала законопроект, направленный на совершенствование порядка получения огнестрельного оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра внутренних дел Богдана Драпьятого.
Драпятый заявил, что сегодня, 20 марта, Рада поддержала в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
Основные положения законопроекта:
- человек, который нашел или получил оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эта процедура будет упрощена и бесплатна;
- гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы, после чего в течение 24 часов - декларирует или сдает их;
- если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия - его будут изымать органы Нацполиции.
Таким образом, по словам Драпьятого, гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.
Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.
Напомним, в 2022 году более 1,7 миллиона украинцев приняли участие в опросе по легализации обращения оружия в Украине. Большинство граждан проголосовали "за" свободное владение пистолетами.
Мы также писали, что в Верховной раде хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.