Украинцев просят экономить электроэнергию вечером. Почему это важно

"Для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00 экономно и рационально потребляйте электрическую энергию", - говорится в сообщении.

Что нужно делать в эти часы:

перенесите по возможности потребление на утро, день или ночь;

уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы.

"Тогда диспетчерам "Укрэнерго" будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии", - добавили в компании.

Почему именно эти часы важны для работы энергосистемы

Дело в том, что часть генерации - в частности, Запорожская АЭС, ряд тепловых электростанций - находятся на временно оккупированной территории и не доступны украинской энергосистеме. Экономия в эти часы позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему во время "пиков", которые возникают особенно вечером.

Какая ситуация в энергосистеме Украины 24 мая

Сложной остается ситуация вблизи линии фронта. В очередной раз из-за российских обстрелов и повреждений сетей были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях. Работы по восстановлению там начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.

Также в результате отключения одной из линий ограничена выдача мощности электростанции на востоке.