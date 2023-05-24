Украинцев просят экономить электроэнергию вечером. Почему это важно

Экономить электроэнергию в вечерние часы призвали украинцев в среду, 24 мая, несмотря на то, что дефицита в энергосистеме нет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго.
"Для стабильной работы энергосистемы в вечерние часы, а именно с 19.00 до 22.00 экономно и рационально потребляйте электрическую энергию", - говорится в сообщении.
Что нужно делать в эти часы:
"Тогда диспетчерам "Укрэнерго" будет легче в эти часы наибольшего потребления держать баланс между производством и потреблением электроэнергии", - добавили в компании.
Почему именно эти часы важны для работы энергосистемы
Дело в том, что часть генерации - в частности, Запорожская АЭС, ряд тепловых электростанций - находятся на временно оккупированной территории и не доступны украинской энергосистеме. Экономия в эти часы позволяет уменьшить нагрузку на энергосистему во время "пиков", которые возникают особенно вечером.
Какая ситуация в энергосистеме Украины 24 мая
Сложной остается ситуация вблизи линии фронта. В очередной раз из-за российских обстрелов и повреждений сетей были обесточены потребители в Донецкой и Сумской областях. Работы по восстановлению там начнутся, как только разрешит ситуация безопасности.
Также в результате отключения одной из линий ограничена выдача мощности электростанции на востоке.
Напомним, начиная с осени 2022 года и всю зиму 2023 года российские войска пытались обесточить Украины, изнуряя энергосистему постоянными атаками. Но несмотря на массированные атаки, целью которых чаще всего становились в этот период энергообъекты, оккупантам не удалось устроить блэкаут. Будут ли выключать свет в Украине летом - читайте в материале РБК-Украина.
Добавим, в начале года НБУ прогнозировал дефицит электроэнергии в первом квартале на уровне 27%, но по факту он был на уровне 15%.
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