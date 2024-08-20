Украинцев предлагают строже наказывать за неуважение и неявку в суд: что может измениться

Верховной Раде предлагают усилить наказание граждан за неуважение и неявку в суд. Об этом говорится в проекте закона №11387.
РБК-Украина рассказывает, что именно предлагает изменить этот законопроект и что о нем известно.
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Согласно пояснительной записке, проект закона №11387 разработан с целью:
Для этого нужно внести ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КУоАП), Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины (УКУ и УПК соответственно).
По мнению инициаторов законопроекта (55 народных депутатов от разных фракций), это поможет:
Исходя из проекта закона, в КУоАП предлагают ввести административную ответственность за непринятие мер насчет постановления суда о приводе (статья 185-6-1) и дополнить соответствующей нормой статью 15.
Так, оставление должностным лицом без рассмотрения постановления суда о приводе, безосновательное неисполнение постановления суда об осуществлении привода лицом, на которое возложено его исполнение, или возвращение судом постановления о приводе без письменного объяснения причин его неисполнения - будут наказываться наложением штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).
При этом протоколы по статье 185-6-1 КУоАП планируют уполномочить составлять секретарей судебного заседания (секретарей суда), а рассмотрение этих дел будут осуществлять районные, районные в городе, городские или горрайонные суды, местные хозяйственные и административные суды, апелляционные суды, высшие специализированные суды и Верховный Суд.
Размеры штрафов, установленные в статье 185-3 "Проявление неуважения к суду или Конституционному Суду Украины" предлагают повысить (а указание на эту статью - изъять из статьи 328 насчет трудового использования лиц, подвергнутых административному аресту).
Речь идет, в частности, о неуважении к суду, которое было выражено:
За такое правонарушение вместо наложения штрафа от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (далее - НМДГ) (от 850 до 2550 грн) предлагают штрафы от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн).
За те же действия, совершенные повторно в течение года (после наложения административного взыскания) сейчас могут:
Нардепы предлагают увеличить штраф за повторное правонарушение до суммы от 200 до 400 НМДГ (от 3400 до 6800 грн).
Злостное уклонение эксперта или переводчика от явки в суд сейчас влечет за собой наложение штрафа от 20 до 100 НМДГ (от 340 до 1700 грн), тогда как законопроект предлагает увеличить его до от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн).
Невыполнение поручителем обязательств, возложенных судом во время производства по делам по административным искам по поводу задержания и выдворения иностранцев и лиц без гражданства, в настоящее время влечет наложение штрафа от 150 до 300 НМДГ (от 2550 до 5100 грн).
Проект закона предлагает первую цифру заменить на 200 НМДГ, тем самым увеличив размер минимального штрафа и установив наказание на уровне от 3400 до 5100 грн.
Согласно действующим нормам КУоАП, штрафом карается также неуважение к Конституционному Суду Украины (КСУ) со стороны участников конституционного производства, переводчика, свидетеля, специалиста, эксперта, других участников конституционного производства, привлеченных КСУ к участию в делу, которое было выражено:
В настоящее время такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 20 до 100 НМДГ (от 340 до 1700 грн). Нардепы предлагают установить наказание на уровне от 200 до 400 НМДГ (от 3400 грн до 6800 грн).
Статью 185-5 КУоАП о препятствовании явке в суд народного заседателя, присяжного предлагают изложить в новой редакции: "Препятствование должностным лицом явке в суд присяжного для выполнения возложенных на него обязанностей - влечет наложение штрафа от 50 до 100 НМДГ (от 850 до 1700 грн)".
В то время как сейчас такое правонарушение влечет за собой наложение штрафа от 5 до 8 НМДГ (от 85 до 136 грн).
В заключение статью 268 КУоАП (в отношении прав привлекаемого к административной ответственности лица) предлагают дополнить положениями относительно:
Из ряда статей Уголовного кодекса Украины законопроект предлагает исключить упоминания о "народных заседателях".
Между тем, внесенными в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) изменениями предлагается:
Отметим, что размеры денежных взысканий за неприбытие по вызову предлагают изменить благодаря внесению изменений в статью 139 УПК.
Согласно им, если подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, гражданский ответчик, представитель юридического лица, в отношении которого осуществляется производство и который был вызван в установленном настоящим Кодексом порядке (в частности, имеется подтверждение получения им повестки о вызове или ознакомления с его содержанием другим путем), не явился без уважительных причин или не сообщил о причинах своего неприбытия, на него налагается денежное взыскание в размере:
Исходя из этого:
Проект закона №11387 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы насчет обеспечения уважения к суду и оперативности рассмотрения уголовного производства судом, был зарегистрирован в Верховной Раде 28 июня 2024 года.
Инициатором законопроекта выступила широкая группа народных депутатов: Руслан Стефанчук, Игорь Негулевский, Юрий Кисель, Евгения Кравчук, Даниил Гетманцев, Галина Третьякова, Сергей Козырь, Марьяна Безугла, Александр Дануца, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Давид Арахамия, Елизавета Богуцкая и другие.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.
Проект закона №11387 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
1 июля документ был предоставлен для ознакомления народным депутатам, а 15 августа комитет ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять проект закона в первом чтении - за основу.
В заключительных положениях уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования (при условии принятия Верховной Радой и подписания президентом).
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект закона №11387, Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный процессуальный кодекс.
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