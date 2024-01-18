Украинцев предупредить о рассылке опасных электронных писем от имени СБУ

Данные пользователей могут попасть в чужие руки

Рассылка направлена преимущественно на органы государственной власти. На первый взгляд эти письма кажутся правдоподобными, однако на самом деле они не имеют никакого отношения к СБУ.

Эти письма содержат вредоносные файлы и приложения, которые при запуске загружают на компьютер пользователя вредоносное программное обеспечение, чтобы собирать конфиденциальные данные.

За этим может стоять Россия

Украинцев призывают в случае получения таких электронных писем не переходить по ссылкам и не загружать файлы и программы.

Фото: Пример письма (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Если такое произошло - переустановите операционную систему вашего компьютера и сообщите об этом инциденте СБУ по телефону: 0 800 501 482 и на электронную почту: callcenter@ssu.gov.ua", - пишет спецслужба.

Подобные фейковые рассылки могут использоваться российскими спецслужбами для шпионажа и сбора информации.

Кибератаки на Украине

VEON, материнская компания одного из двух крупнейших мобильных операторов Украины "Киевстар" заявила, что массированная кибератака 12 декабря 2023 будет стоить ей примерно 3,6 млрд гривен (около 95 млн долларов).

Недавно была зафиксирована серия кибератак со стороны хакеров, во время которых злоумышленники рассылали в мессенджере Signal украинским военнослужащим сообщения с вредоносным программным обеспечением на тему рекрутинга в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ и Армию обороны Израиля.

Также в декабре стало известно, что хакерская группировка Sandworm, связанная с россиянами, в октябре 2022 года провела кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом.