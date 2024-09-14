Выезд за границу на собственном авто: какой важный документ нужен и как его оформить

При выезде за границу на собственном авто необходима "Зеленая карта". Украинцам объяснили, что это и как ее оформить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

"При выезде за границу на собственном авто понадобится международный договор страхования "Зеленая карта". Это автострахование гражданско-правовой ответственности - обязательно для водителей, следующих в другие страны", - говорится в сообщении.

Этот документ обеспечит возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП по вине страхователя за границей.

Что нужно для оформления "Зеленой карты"

Для оформления понадобятся:

свидетельство о регистрации автомобиля (технический паспорт);

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (для физических лиц)/код ЕГРПОУ (для юридических лиц).

"Оформить страховку в электронной или бумажной форме можно у страховщиков, являющихся полными членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) или у страховых агентов страховщика - полного члена МТСБУ", - отмечают специалисты.

Проверить статус сертификата "Зеленая карта" можно на сайте МТСБУ.