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Украинцев предупреждают об угрозе атаки вражеских беспилотников в Полтавской области

Фото: Украинцев предупредили об угрозе вражеских беспилотников в Полтавской области (24tv)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 1 ноября, к вечеру российские беспилотники двигаются в сторону Полтавской области. Украинцев предупреждают об угрозе их атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"На Полтавщину двигаются БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам Лунина, они двигаются по направлению Днепропетровской области.

"Остаемся в укрытиях!", - добавил глава области.

Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска атаковали Полтаву беспилотниками "Шахед". В результате ударов повреждена гражданская инфраструктура.

Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеской атаки есть жертва и пострадавшие.

Также ночью враг атаковал Николаев, запустив по городу четыре ракеты. Есть погибшие и пятеро раненых.

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