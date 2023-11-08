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Рада одобрила соглашение с Молдовой о строительстве моста через Днестр за 5 млрд гривен

Украина, Среда 08 ноября 2023 13:28
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Рада одобрила соглашение с Молдовой о строительстве моста через Днестр за 5 млрд гривен Фото: Мост через Днестр построят в районе города Ямполь (meteo.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь - Косеуц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект закона №0217 поддержали 286 депутатов.

Согласно документу, на строительство моста за счет средств специального фонда государственного бюджета планируется направить 5,044 млрд гривен, в том числе по годам:

  • 2023 год – 370 млн гривен;
  • 2024 год – 2,237 млрд гривен
  • 2025 год – 2,437 млрд гривен.

Соглашение с Молдовой

Соглашение о строительстве моста через Днестр в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) - Косеуц (Молдова) было подписано в июне. Общая протяженность моста составляет более 1400 метров. Постройка будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.

По данным Министерства инфраструктуры, Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь - Косеуц", которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей.

Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.

Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.

Напомним, в апреле этого года Украина и Молдова подписали соглашение о деятельности железнодорожного транспорта. Им предусмотрено упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправки и пунктом назначения Украина или Молдова.

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