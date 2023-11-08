Рада одобрила соглашение с Молдовой о строительстве моста через Днестр за 5 млрд гривен
Верховная рада ратифицировала соглашение между правительствами Украины и Молдовы о строительстве автодорожного пограничного мостового перехода через реку Днестр в районе населенных пунктов Ямполь - Косеуц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект закона №0217 поддержали 286 депутатов.
Согласно документу, на строительство моста за счет средств специального фонда государственного бюджета планируется направить 5,044 млрд гривен, в том числе по годам:
- 2023 год – 370 млн гривен;
- 2024 год – 2,237 млрд гривен
- 2025 год – 2,437 млрд гривен.
Соглашение с Молдовой
Соглашение о строительстве моста через Днестр в районе населенных пунктов Ямполь (Украина) - Косеуц (Молдова) было подписано в июне. Общая протяженность моста составляет более 1400 метров. Постройка будет иметь 2 полосы движения с тротуарами с обеих сторон.
По данным Министерства инфраструктуры, Ямпольский мост станет альтернативой паромной переправе на пограничном переходе "Ямполь - Косеуц", которая не работает несколько лет и уже давно не отвечала требованиям времени и реальным потребностям жителей.
Также мост позволит разгрузить международный пункт пропуска "Могилев-Подольский - Отач", через который проходит практически весь транспортный поток между Украиной и Молдовой.
Мост станет ключевым звеном транспортного коридора между Киевом и Кишиневом. Кроме этого, благодаря мосту украинские экспортеры получат кратчайший путь из центра Украины в страны Центральной и Юго-Восточной Европы в обход оккупированного россиянами Приднестровья.
Напомним, в апреле этого года Украина и Молдова подписали соглашение о деятельности железнодорожного транспорта. Им предусмотрено упрощение контрольных процедур железнодорожного транзита грузов с пунктом отправки и пунктом назначения Украина или Молдова.