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Украинцев предупредили, что россияне могут начать массированную атаку в любой момент

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Понедельник 28 ноября 2022 13:43
Украинцев предупредили, что россияне могут начать массированную атаку в любой момент Фото: советник министра внутренних дел Вадим Денисенко (investigator)
Автор: Елизавета Драбкина

Для подготовки массированной атаки на Украину россиянам нужно в среднем одна-две недели. После предварительных масштабных обстрелов прошло уже 5 дней, поэтому украинцам следует быть готовыми к любым действиям агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Вадима Денисенко в эфире телемарафона.

"Предыдущие недели мы видели, что для подготовки подобного массированного удара им нужно в среднем от 7 до 14 дней. С сегодняшнего дня мы должны быть готовы к тому, что в любой момент россияне могут начать массированную атаку", - сказал он.

Денисенко призвал украинцев не пренебрегать правилами безопасности, а также сделать запасы воды и зарядить павербанки.

Напомним, Россия вывела в Черное море ракетоноситель, поэтому может готовиться к новой ракетной атаке по Украине.

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что эта неделя может быть такой же сложной, как и прошлая. Россияне могут устроить новые теракты против объектов энергетики.

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