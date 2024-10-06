Украинцев предупредили о мошеннических схемах с продажей зарядных станций

Подготовка к зимнему периоду – важный вопрос для многих украинцев. Однако и здесь мошенники придумали новую схему и используют это в своих целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал МВД.

В частности, недавно полицейские Никополя разоблачили мошенническую схему: аферист размещал объявления в соцсетях о продаже несуществующих зарядных станций.

Основным условием покупки была подписка в размере 5 000 грн. Покупатели переводили деньги за товар, но так и не получали его. По данным полиции, в результате действий злоумышленника пострадали по меньшей мере 7 человек

В настоящее время аферисту сообщили о подозрении.

Как уберечься от мошенников во время покупок в интернете:

покупайте только в проверенных магазинах с реальными отзывами;

не доверяйте слишком низким ценам или слишком выгодным, на первый взгляд, предложениям;

не перечисляйте деньги заранее – выбирайте наложенный платеж.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, что мошенники придумали новую схему для выманивания денег из украинцев – они предлагают установить новое приложение банка.

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