Украинцев предупредили о новой ловушке с паспортами РФ в оккупации

По данным ведомства, государство-агрессор собирается принять законопроект, согласно которому для украинцев, которые получили паспорта РФ, введут особенные требования.

Речь идет о том, что если житель временно оккупированных территорий получил российский паспорт, то при определенных обстоятельствах его могут забрать. В том числе, если человек совершает действия, которые связаны с украинским гражданством.

"То есть, ловушка заключается в том, что человек на временно оккупированной территории с российским паспортом будет постоянно находиться в подвешенном состоянии", - уточняют в Минреинтеграции.

В ведомстве в очередной раз призвали украинцев не брать российские паспорта, не сотрудничать с врагом и уехать из оккупации до освобождения территорий украинскими военными.