Украинцев предупредили о новой ловушке с паспортами РФ в оккупации

Россияне готовят новую ловушку для украинцев на временно оккупированной территории. Она связана с раздачей паспортов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
По данным ведомства, государство-агрессор собирается принять законопроект, согласно которому для украинцев, которые получили паспорта РФ, введут особенные требования.
Речь идет о том, что если житель временно оккупированных территорий получил российский паспорт, то при определенных обстоятельствах его могут забрать. В том числе, если человек совершает действия, которые связаны с украинским гражданством.
"То есть, ловушка заключается в том, что человек на временно оккупированной территории с российским паспортом будет постоянно находиться в подвешенном состоянии", - уточняют в Минреинтеграции.
В ведомстве в очередной раз призвали украинцев не брать российские паспорта, не сотрудничать с врагом и уехать из оккупации до освобождения территорий украинскими военными.
Напомним, ранее британская разведка сообщала, что "администрации" на оккупированных территориях Украины принуждают население принимать паспорта Российской Федерации. Они используют документы как инструмент "русификации".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.