Москва ускоряет русификацию оккупированных регионов Украины, - британская разведка
Администрации на оккупированных территориях Украины принуждают население принимать паспорта Российской Федерации. Вторжение пытаются представить как успешное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы", а их имущество конфисковано.
По данным британской разведки, Россия использует паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года.
"Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы представить вторжение как успешное, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.
Напомним, уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что выдача российского паспорта украинцам на оккупированных территориях должна считаться процедурой, которая произошла насильственно. Поэтому нельзя называть всех граждан, которые получили паспорта РФ, преступниками.
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