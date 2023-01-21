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Украинцев предупредили о возможности схода лавин в Карпатах

Фото: в Карпатах возможен сход лавин 21-22 января (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

На выходных, 21-22 января, на высокогорье восточной части Закарпатской и Ивано-Франковской области прогнозируется вероятность схода лавин. Украинцев просят воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Снеголавинную ситуацию в Украинских Карпатах.

"Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удержится 21-22 января - на высокогорье Ивано-Франковской, восточной части Закарпатской областей", - говорится в сообщении.

Украинцев предупреждают, что возможно сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных средних и больших лавин.

"Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" - советуют специалисты в Facebook.

Как сообщалось, температурные рекорды нынешней зимой свидетельствуют об изменениях климата. На фоне этого зимы в Украине могут стать теплее.

Кроме этого, в Черновицкой области утром 21 января в районе села Коболчин Днестровского района зафиксировали землетрясение магнитудой 3,1.

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Карпаты