Украинцев предупредили о возможных отключениях света летом: в Раде назвали три решения

В Украине этим летом возможен определенный дефицит электроэнергии в вечерние часы, в частности в жаркую погоду. В данный период на энергоблоках будут проводить сезонные ремонтные работы.
Об этом рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Єдині новини".
По словам нардепа, причиной является то, что на атомных энергоблоках будут проводиться ремонтные кампании летом, и они "не будут давать того объема электрической энергии в сеть".
"Соответственно, будут давать где-то частично и солнечные электростанции, но они больше дают энергию тогда, когда мы меньше потребляем", - отметил Нагорняк.
Представитель профильного комитета Рады также назвал три шага, которые должны помочь избежать возникновения дефицита электричества летом:
Как пояснил Нагорняк, в первую очередь, если регулятор "пойдет на следующий шаг и увеличит предельную цену вечерних часов электрической энергии", это может дать возможность импортерам "больше привлекать электрическую энергию из-за границы, больше ее поставлять в Украину и уменьшит дефицит в энергосистеме".
Второй шаг, рассказал нардеп, на который может пойти Кабмин, это "если он обяжет тот же самый "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" стать импортерам электрической энергии в такие вечерние часы, как государственный трейдер".
"По сути, они могут закупать эту электрическую энергию за рубежом в вечерние часы, продавать ее, конечно, придется дешевле для населения", - отметил Нагорняк.
В итоге, продолжил он, это может дать возможность избежать дефицита в вечерние часы "как раз в летние месяцы, тогда, когда мы будем больше всего потреблять".
"Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги или не пойдет, будем смотреть", - отметил нардеп.
Также Нагорняк рассказал, что третий шаг, который могут сделать сами украинцы - это воспользоваться государственной программой и установить солнечные электростанции и аккумуляторы, которые позволят генерировать энергию днем и потреблять ее вечером.
Отметим, что из-за масштабных российских обстрелов в Украине была повреждена большая часть объектов генерации электроэнергии. Из-за этого были введены графики отключений света. При этом нынешней зимой отключений в целом удалось избежать.
Недавно в сети говорили о возможном возвращении отключений света и даже почасовых графиков из-за значительного похолодания в апреле. Ведь во время активного использования обогревательных приборов увеличивается нагрузка на общую энергосистему. На такие "новости" отреагировали в "Укрэнерго", и заявили, что никаких ограничений пока не применяется, а распространяемая в СМИ и Telegram-каналах информация является недостоверной.
Напомним, 17 апреля в комментарии РБК-Украина нардеп Сергей Нагорняк рассказывал, что без пересмотра прайс-кепов энергосистема может столкнуться с вечерним дефицитом.
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