RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцев предупредили о возможных отключениях света завтра

Фото: завтра в Украине возможны веерные отключения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Завтра, 21 октября, в Украине возможно отключение электроэнергии. Свет выключать могут по всем областям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Укрэнерго" .

"Завтра нас всех ждет еще один непростой день - временные ограничения энергопотребления будут возможны по всей Украине. В каких областях - сообщим завтра утром. Пожалуйста, держите телефоны заряженными и передавайте информацию тем, кто не пользуется соцсетями", - заявили в компании.

Где узнать об отключении света

Как отметили в "Укрэнерго", об отключении света в своем регионе украинцы могут узнать на сайте местных операторов системы распределения электроэнергии.

Список сайтов операторов по регионам:

Напомним, веерные отключения света по Украине решили ввести после российских ударов по энергетической инфраструктуре нашей страны. По данным Минэнергетики, около 40% энергетической инфраструктуры и генерирующих мощностей были серьезно повреждены российскими ударами.

Только вчера российские оккупанты, по словам президента Владимира Зеленского, уничтожили три объекта энергетической инфраструктуры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоЭлектроэнергияВеерные отключения