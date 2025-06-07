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Украинцев предупредили о "летних" очередях на границе: как их избежать

Фото: украинцев предупредили об очередях на границе летом (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

Летом ожидается рост пассажиропотока на границе Украины. Пограничники дали несколько советов украинцам, которые собираются в путешествие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Пограничники отмечают, что с началом лета ожидается рост пассажиропотока через пункты пропуска во Львовской области - до плюс 40% от привычных показателей.

Наибольшие очереди фиксируют в "Краковце" и "Шегинях" (выезд из Украины). Умеренная нагрузка - в "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угриневе". Наименьшая загрузка - в "Нижанковичах" и "Смильнице".

Когда лучше пересекать границу:

  • выезд из Украины - будни, утро или поздний вечер;
  • въезд в Украину - выходные.

ГПСУ предупреждает, что в пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, в том числе в направлении выезда из Украины, из-за масштабных ремонтных работ.

Пересечь границу также можно в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на пункте пропуска "Шегини" продолжаются ремонтные работы. Там затруднено движение легкового и грузового транспорта.

Пограничники рекомендовали украинцам заранее планировать путешествие и рассмотреть альтернативные маршруты через другие пункты пропуска.

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