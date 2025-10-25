RU

Общество Образование Деньги Изменения

Украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей: в чем причина

Иллюстративное фото: украинцев предупредили об очередях на границе с Польшей (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ряде пунктов пропуска на границе Украины и Польши наблюдаются очереди. Это вызвано введением новой системы пропуска и школьными каникулами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как пояснили пограничники, интенсивность движения на границе обусловлена выходными днями и началом осенних каникул. Также длительное ожидание связано с внедрением новой системы EES (Entry/Exit System), которая фиксирует пересечение внешних границ Шенгенской зоны без проставления штампов в паспортах.

Система EES уже действует в польских пунктах пропуска "Медика" и "Корчева", а также в железнодорожном пункте "Перемышль". На других пунктах пропуска, граничащих с Львовской областью, она работает в тестовом режиме.

Во время первого въезда в ЕС после запуска EES граждане проходят расширенную регистрацию - фотографирование лица и снятие четырех отпечатков пальцев. Процедура применяется к гражданам в возрасте от 12 лет, что влияет на скорость оформления путешествующих.

Система будет касаться всех граждан третьих стран, в частности украинцев, которые въезжают в Шенгенскую зону на короткий срок - до 90 дней в течение 180-дневного периода.

 

Узнать о накоплении автомобилей перед пунктом пропуска можно с помощью специальной карты.

Напомним, с 12 октября Европейский Союз внедрил новую биометрическую систему контроля на границах. Она заменит традиционные штампы в паспортах и будет фиксировать данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев

