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Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: в каких пунктах пропуска

Украина, Четверг 24 октября 2024 22:48
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Украинцев предупредили о очередях на границе с Польшей: в каких пунктах пропуска Фото: очереди на границе с Польшей (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

На нескольких пунктах пересечения границы с Польшей сегодня, 24 октября, образовались очереди. Перед планировкой дороги следует учесть данную информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западную границу.

"Обращаем внимание граждан, которые пересекают границу в пункте пропуска "Краковец", "Шегини" и "Грушев". Наблюдается определенное накопление транспортных средств на выезд из Украины", - сообщили пограничники.

Просим граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

В Пограничной службе попросили граждан учесть информацию и по возможности выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы.

Выезд из Украины

Заметим, что еще с 24 февраля 2022 года в Украине действует военное положение, в связи с чем мужчины с 18 до 60 лет не могут уехать за пределы Украины.

В настоящее время и военное положение, и мобилизация в Украине продолжены.

В то же время водители, которые занимаются международными перевозками, или доставкой гуманитарной помощи - могут выехать за границу. Но для этого необходимо воспользоваться системой "Шлях".

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