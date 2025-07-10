У украинцев начали выманивать деньги с помощью ИИ и подделки голосов родственников

"Когда мы говорим о мошенничестве, нужно отказаться от представления о "хакерах в темной комнате". Современные аферисты работают не техникой, а психологией. Они не взламывают серверы - они взламывают доверие", - сказала она.

По словам Довгальской, 84% всех убытков клиентов связаны с мошенничеством именно через социальную инженерию - то есть, манипуляцию сознанием.

"Общей чертой большинства случаев мошенничества является то, что злоумышленники убеждают человека добровольно разгласить свои персональные данные. Они могут представиться сотрудником банка, правоохранителем или даже вашим родственником. Голосовой deepfake сегодня способен на большее, чем нам кажется", - объясняет она.

Мошеннические схемы

Среди всех самых распространенных мошеннических схем, Довгальская назвала три особенно опасные:

Цифровой скимминг: при покупке в онлайн-магазине пользователь вводит данные карты на якобы обычном сайте. Но из-за скрытого вредоносного кода их мгновенно перехватывают мошенники. Это происходит незаметно - пользователь даже не догадывается о риске.

при покупке в онлайн-магазине пользователь вводит данные карты на якобы обычном сайте. Но из-за скрытого вредоносного кода их мгновенно перехватывают мошенники. Это происходит незаметно - пользователь даже не догадывается о риске. Квишинг: вредоносные QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах. Большинство пользователей не проверяют, куда именно ведет QR, и именно этим пользуются мошенники.

вредоносные QR-коды, которые ведут на фейковые сайты. Их размещают в публичных местах, на афишах, банкоматах или присылают в мессенджерах. Большинство пользователей не проверяют, куда именно ведет QR, и именно этим пользуются мошенники. ИИ-усиленное мошенничество: благодаря искусственному интеллекту мошенники создают сверхубедительные фейковые голоса, электронные письма и чат-боты.

"Сегодня deepfake может звучать как голос вашего близкого человека (сына, жены и т.д.) и просить "срочно перевести деньги", к сожалению такие "голоса" пока очень трудно отличить от настоящих. В таких случаях лучшим решением станет просто перезвонить близкому человеку, чтобы убедиться, что с ним на самом деле все в порядке", - посоветовала Довгальская.

Офлайн-мошенничество

Хотя мошенничество через физические устройства (банкоматы, POS-терминалы) составляет лишь 17% от общего количества случаев, однако Довгальская не советует терять бдительность:

"Перед использованием терминала или банкомата стоит внимательно осмотреть устройство: посторонние накладки, необычные детали или "странные" экраны - это повод насторожиться. Среди основных советов: прикрывать клавиатуру при вводе PIN-кода, выбирать бесконтактную оплату и пользоваться банкоматами в людных и безопасных местах".

Эксперт отмечает: даже лучшая киберсистема не спасет, если пользователь не придерживается базовых правил.

"Мы внедряем новые стандарты безопасности, используем лучшие антивирусные модули и системы обнаружения аномалий - но ни одна технология не заменит человеческой внимательности. Все клиенты должны помнить: банк никогда не запрашивает CVV-код, пароль, SMS-коды или PIN по телефону, в мессенджерах или в письмах", - сказала Довгальская.

Советы украинцам

Эксперт также советует придерживаться таких правил: