Украинцев на оккупированных территориях запугивают контрнаступлением ВСУ, - Маляр

Российские оккупанты запугивают украинцев на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей контрнаступлением украинских военных. Таким образом, они пытаются заставить людей эвакуироваться в Россию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Анны Маляр во время брифинга.
"От ГУР есть информация, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления ВСУ", - рассказала она.
По словам Маляр, людей запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли.
"Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и временно оккупированную территорию Крыма", - добавила она.
В частности, по ее данным, командование оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под надзором вооруженных российских военнослужащих.
Как сообщалось, советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс заявил, что у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир.
Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов анонсировал, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление и боевые действия на линии фронта будут в этот период "самыми жаркими".
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