Украинцев могут выписать из квартиры без их ведома: за чем стоит следить

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Какая процедура снятия с регистрационного учета

Выписать из квартиры человека без его ведома стало возможно после принятия в 2022 году Кабмином постановления №265 "О некоторых вопросах декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных громад". Им утвердили Порядок декларирования и регистрации местожительства (пребывания), а также некоторые другие акты, необходимые для реализации закона.

До этого нововведения выписать человека из жилья без информирования и согласия было невозможно.

"Сейчас владелец недвижимости может "выписать" из квартиры или дома лиц, не вписанных в документы о праве собственности без их согласия и решения суда", - говорит Татьяна Даниленко.

Чтобы снять человека с места регистрации без его согласия или присутствия, владельцу жилья должно:

написать заявление в ЦНАП территориальной громады, в которой расположено жилье; к заявлению добавить свой паспорт и идентификационный код, как и документ о праве собственности на жилье, из которого выписывают жильца; оплатить услугу админсбор (1,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

Фото: Для снятия с регистрации можно обратиться с заявлением в ЦНАП (Виталий Носач/РБК-Украина)

Снятие с регистрации производится в день обращения.

Кого и когда выписать из жилья невозможно

собственника или совладельца из жилья без его согласия или присутствия;

одного из совладельцев жилья без его согласия;

из своего жилья несовершеннолетнего ребенка без согласия его матери (отца).

"Несовершеннолетнего ребенка можно выписать, если владелец жилья подаст заявление о снятии с задекларированного или зарегистрированного места жительства (нахождения) родителей или других законных представителей ребенка или одного из них такой ребенок подлежит снятию с задекларированного или зарегистрированного места жительства (нахождения) вместе с его родителями или другими законными представителями или одним из них", - рассказывает Татьяна Диналенко.

Обратите внимание. Владелец жилья не может единолично выписать из жилья своих детей.

Представление заявления о снятии с задекларированного или зарегистрированного места жительства (нахождения) ребенка в возрасте до 14 лет или лица, признанного судом ограниченно дееспособным или недееспособным, осуществляется одним из родителей или других законных представителей такого лица с согласия другого родителя или законных представителей.

Снятие учета ребенка в возрасте от 14 до 18 лет осуществляется с согласия его родителей или других законных представителей или одного из них, кроме случая, предусмотренного ст. 15 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" (когда такое лицо является соискателем образования и зарегистрировано/задекларировано в общежитии).

Если заявление о снятии с зарегистрированного места жительства подается совладельцем жилья, то необходимо согласие других совладельцев жилья, которое предоставляется лично или через представителя.

Снятие с регистрации места проживания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, лиц, в отношении которых установлена опека или попечительство, производится по согласованию с органами опеки и попечительства.

Не все владельцы вправе выписать человека из жилья: детали

Важно понимать, что снять с регистрационного учета владелец может только при определенных условиях: таким правом наделен только тот владелец, который в первую очередь владел и продолжает владеть соответствующим жильем.

Фото: Владелец жилья не может единолично выписать из жилья своих детей (Виталий Носач/РБК-Украина)

"То есть новый владелец квартиры, получивший жилье, например, по наследству, не может снять с регистрации человека, который уже был в нем зарегистрирован до этого. Это связано с тем, что действие этого закона не распространяется на отношения, связанные с возникновением, переходом и прекращением права собственности на жилье и права пользования жильем", - говорит специалист.

Выходит, что наследник квартиры, подав соответствующее заявление в ЦНАП, может получить отказ, так как такие действия государственный орган может осуществить только при наличии судебного решения о потере лицом права пользования жильем.

Как защититься, если вас выписывают из квартиры без согласия

Защитить нарушенные права в случае несогласия с утратой места регистрации можно в судебном порядке, отмечает адвокат.

"Спор о несогласии лица с лишением права пользования жилым домом и снятием с регистрационного учета касается права пользования жилым помещением, и соответственно носит частноправовой характер. Защиту этого права можно осуществить одним из способов, предусмотренных гражданским законом, по правилам гражданского судопроизводства", - обращает внимание собеседница.