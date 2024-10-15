Украинцев могут начать лишать права на землю для строительства фортификаций: о чем идет речь

Предлагается ввести во время военного положения меру, предусматривающую принудительное временное лишение права пользования земельным участком. Такая мера применяется для строительства и поддержки военных инженерных и фортификационных сооружений, с последующей возможностью прекращения этого ограничения или проведения выкупа или принудительного отчуждения участка или его части.

Также предлагается установить особые правила принудительного временного лишения права пользования земельным участком или его частью. Это включает:

составление акта о принудительном временном лишении права пользования;

определение порядка принятия решений о прекращении такого ограничения;

процедуры выкупа участка или его части.

После одобрения правительством законопроект будет внесен в Верховную Раду.

Строительство фортификаций

В условиях полномасштабной войны в Украине активно ведется масштабное строительство оборонительных фортификаций. Эти работы выполняются местными органами власти в сотрудничестве с военными силами. Фортификационные сооружения возводятся в приграничных и прифронтовых регионах, чтобы защитить территории от возможных вражеских атак.

В мае Министерство обороны сообщило о завершении строительства фортификационных сооружений в пяти областях: Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской.

Кроме того, Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по контролю за процессом обустройства этих оборонных сооружений.