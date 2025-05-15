Украинцев может остаться меньше 10 миллионов: негативный сценарий

Базовый вариант средней рождаемости предусматривает постепенное увеличение коэффициентов рождаемости с 1,0 до 1,5 ребенка на женщину, но все еще ниже уровня воспроизводства.



По расчетам ООН, если не будут приняты меры политики, население Украины сократится к 2050 году до 32 млн.

Одновременно с постепенным сокращением будет происходить нарушение соотношения возрастных групп. Начиная с 2070 года, количество пожилых людей (60+ лет) превысит число трудоспособных (18-59) - 11,1 млн против 10,9 млн.



Это означает критический уровень старения нации, значительное давление на системы здравоохранения, социальной поддержки и пенсионное обеспечение, отмечают в KSE.