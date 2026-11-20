В начале ноября надписи "Slawa UPA" красной краской появились на трех памятниках в Познани: памятнике армии "Познань", памятнике солдатам 2-й армии Войска Польского и памятнике Героям на Цитаделе.

По данным следствия, надписи сделал мужчина по имени Дмитрий Й., которому за это должны были заплатить 1000 злотых. Прокуратура квалифицирует его действия как диверсию в пользу российской разведки и публичное разжигание ненависти между поляками и украинцами.

Организатором, по версии следствия, был Никита С., склонивший соотечественника к преступлению. За это ему должны были заплатить 500 долларов.

Оба задержаны в Познани. Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте. Мужчины находятся под наблюдением полиции, им запретили уезжать из страны и контактировать между собой.